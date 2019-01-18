Son Dakika Haberleri: Batman'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Batman'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

53 dakika önce

Batman'da Sağlıklı Hayat Merkezi açıldıBATMAN - Batman'da Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı.

Batman'da Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

BATMAN - Batman'da Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı. Vali Hulusi Şahin, merkezde tüm vatandaşlara hizmet verileceğini belirtti.
Batman'da birinci derece sağlık hizmetlerini güçlendirmek için 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan eski Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezine dönüştürülerek açılışı yapıldı. Açılışa, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Osman Sünger ve kamu kurum müdürleri katıldı. Vali Hulusi Şahin, "İl Sağlık Müdürümüzün ifade etmiş olduğu gibi vatandaşımıza temelde önleyici sağlık hizmetleri vatandaşlarımıza sunulacak. Bundan kasıt bilinçlendirme temelli olacak. Bilinçlendirmenin ötesinde örneğin, mamografi cihazımız olacak ve kanser taramaları yapacağız. Belki röntgen cihazımız olacak ve sinir testi burada uygulanabilecek. Sadece kadınlarımıza değil, tüm vatandaşlarımıza burada hizmet vereceğiz. Tabi öncelikle kadınlarımızın gebe eğitiminden tutun da, meme kanserine kadar pek çok hususta burada hizmet alabilecekler. Ayrıca okullarımız buradan çok ciddi hizmetler alacaklar. Hem psikolojik danışmanlık anlamında çocuklarımıza destek verilecek, hem ağız ve diş sağlığının önemi konusunda eğitimler verilecek. Çok önemli ve güzel bir sağlık hizmeti bu sağlık merkezinde vatandaşlarımıza sunulabilecek, hayırlı olsun" dedi.
Sağlıklı Hayat Merkezinde koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, obezite ile mücadele, diyetisyenlik, beslenme danışmanlığı, kanser erken teşhis ve tarama merkezi, sigara bırakma polikliniği, anne ve çocuk sağlığı, kadın üreme sağlığı ve sağlık okul yazarlığı gibi birçok hizmetin verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

19 Mayıs, Batman, Yerel
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