10 yaşındaki küçük çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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10 yaşındaki küçük çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı

10 yaşındaki küçük çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı

13.05.2023 14:32

Batman'ın Sason ilçesinde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki çocuğa, başıboş bir köpek saldırdı. Karnında derin yarıklar oluşan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sason Aykutozan Mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, sokakta oynadığı sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

HASTANELİK OLDU

Köpeğin saldırısı sonrasında karnında derin yarıklar oluşan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevredekilerin yardım istemesiyle olay yerine gelen ambulans ile Sason Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Batman'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun karnında derin yarıklar oluştu
Kaynak: İHA
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Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yaşındaki küçük çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 yaşındaki küçük çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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