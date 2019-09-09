Son Dakika Haberleri: Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
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Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

40 dakika önce

Batman'da bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı, System.String[]

Batman'da bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgüne yönelik ortak operasyon yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T ile terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A ve U.E, yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde örgüt mensubu ile 8 kişi gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Batman, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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