Son Dakika Haberleri: Batman'da saldırıya uğrayan bekçinin hayatını kaybetmesi
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da saldırıya uğrayan bekçinin hayatını kaybetmesi

2 saat önce

Batman'da husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi, Kozluk ilçesinde defnedildi.

Batman'da saldırıya uğrayan bekçinin hayatını kaybetmesi, System.String[]

Batman'da husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi, Kozluk ilçesinde defnedildi.

GAP Mahallesi'nde devriye görevinin ardından evine giden ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Gümerkan'ın (26), otopsisi tamamlandı.

Ailesine teslim edilen Gümerkan'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, emniyet yetkilileri ve yakınları tarafından hastanenin mescidine götürüldü.

Evli ve 3 çocuk babası Gümerkan'ın cenazesi Kozluk ilçesinin Tepecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Defin törenine, İl Emniyet Müdürü Akkaplan, Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar da katıldı.

Batman'da devriye görevinin ardından evine giden bekçi Vezir Gümerkan, ismi henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Gümerkan, ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın, aralarındaki husumet dolayısıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Devlet Hastanesi, Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da gece bekçisine silahlı saldırı: Bekçi hayatını kaybetti
Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da saldırıya uğrayan bekçinin hayatını kaybetmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]