Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı - Son Dakika
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Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı

06.05.2022 11:30
Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğretmen Ayşe Sena Çamkuşu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kılıç köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile öğretmen Songül Arvuz, Şerafettin Elçiboğa, Esra Aydın ve Fırat Daş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Esra Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Hasankeyf, Ayşe Sena, Otomobil, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı - Son Dakika
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