Batman'da şarampole devrilen traktörde yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Dursun'un cesedi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek.

Akburç köyünde 4 Temmuz'da, Ali Dursun 'un (45) kullandığı 13 DD 834 plakalı traktörün şarampole devrildiği kazada yaralanan Emine Dursun (55) tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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