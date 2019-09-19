Son Dakika Haberleri: Batman'da savunma sektöründe dev yatırım
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Batman'da savunma sektöründe dev yatırım

1 saat önce

Türkiye'nin tanınmış yatırım uzmanı Kenan Altunç, Batman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hıfzullah Özoğul'u makamında ziyaret etti.

Batman'da savunma sektöründe dev yatırım, System.String[]

Türkiye'nin tanınmış yatırım uzmanı Kenan Altunç, Batman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hıfzullah Özoğul'u makamında ziyaret etti.


Altunç, ziyarette yaptığı açıklamada, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde "birlikten kuvvet doğar" ata sözünü kendilerine rehber edindiklerini söyledi.


Ülkenin marka şirketleriyle konsorsiyum oluşturarak yatırımlara her geçen gün bir yenisini eklediklerini ifade eden Altunç, "12 Eylül'de Amasya'nın hayali olan 5 yıldızlı otel yatırımı için kolları sıvadık. Amasya valimizin büyük destekleriyle çok kısa sürede yol kat edip, 12 Eylül'de Amasya Valiliği himayelerinde tanıtım töreni düzenleyerek Amasya halkını bilgilendirdik. İnşallah çok kısa bir zaman içinde de doğduğum şehir Batman'da yurt içi ve yurt dışı şirketlerimizle oluşturduğumuz konsorsiyum ile kurulan ana firmamız Blaclion Savunma A.Ş ile yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım ve 250 istihdam sağlayacak. Batman'dan bir çok ülkeye ihracat edecek yatırıma başlayacağız. Öncelikle bize bu konuda desteklerini bir gün olsun esirgemeyen Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman Organize Sanayi Bölgesi başkanlığına teşekkür ederim" dedi.


Özoğul da Atunç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Altunç daha sonra eski Batman MHP İl Başkanı Bedrettin Demir'in oğlunun düğün törenine katılarak nikah şahitliğini yaptı. - BATMAN

Organize Sanayi Bölgesi, Amasya, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
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