Son Dakika Haberleri: Batman'da sayaç hırsızları suçüstü yakalandı
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Batman'da sayaç hırsızları suçüstü yakalandı

1 saat önce

Batman'da su sayacı hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Batman'da sayaç hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Batman'da su sayacı hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, apartmanlardan su sayacı çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde 13 Eylül 2019 günü bir mahallede 4 ayrı apartmana ait toplam 17 adet su sayacını çalan A.T. ve E.G. isimli şahıslar çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalanmış, su sayaçları müştekilerine teslim edilmiş, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmişlerdir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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