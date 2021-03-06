Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı

06.03.2021 16:01

Son dakika gündem haberine göre Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı Batman'da terör örgütü PKK'ya karşı "Şehitlere Saygı Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi.

Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı

BATMAN - Batman'da terör örgütü PKK'ya karşı "Şehitlere Saygı Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak teröre lanet okudu.

Batman'da sivil toplum kuruluşları, Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Batman Park önünde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak Atatürk parkına kadar yürüyüş düzenledi. Terör örgütü PKK'nın kökünü kazınmasını isteyen binlerce Batmanlı, vatan savunmasında şehadete ulaşan kahramanlara rahmet diledi.

TP Bulvarından başlayan yürüyüş, kahrolsun PKK sloganları eşliğinde Atatürk Park'ında sonlandı. Burada İl Müftüsü Turgut Erhan dua okudu. Sason Şehit ve Gazi Dernek Başkanı Muttalip Çelik "Şehitlere saygı teröre lanet için buradayız. Biz Sason'dan katıldık. Sason olarak her zaman terörün karşısında olduk olmaya devam edeceğiz. Hamdolsun Batman ve ilçeleri şu ana kadar nasıl ki teröre en güçlü şekilde karşı çıkmıştır bundan sonra da çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu dava hak ile batılın davası ve mücadelesidir. Muhakkiki hak galip gelecek batıl da yok olacaktır. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür "Bugün Gara şehitlerimizi anmak ve teröre lanetlemek için bir Batmanlı olarak yürüyüş düzenledik. Bir basın açıklamasında bulunduk STK'larımız ve halkımız ile beraber. Şehitlerimizi dualar ile andık. Bölge halkı olarak muhafazakar yapısı ile LGBT uzantısı olan kökü dışarıda olan örgüte karşı en yüksek sesle haykırıyor Batman halkı teröre lanet okuyor. En güzel örneğinde biliyorsunuz Diyarbakır annelerimiz alçak terör örgütünden evlatlarını istiyor. İnşallah ta bölgede huzur hakim olacaktır. Zafer inşallah Diyarbakır. Batman ve Siirt annelerin olacaktır" diye konuştu.

Şehit ve Gazi dernekleri adına basın açıklamasını okuyan Dila Doğu, "Gün teröre karşı bir olma günüdür. Bugün burada teröre lanet için toplanan binlerce insan bunun en somut kanıtıdır. Aklını ve vicdanını bölücü terör örgütlerine teslim etmeyen ve şehitlerimizin acısını yüreğinde hisseden, kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ, kahrolsun bütün terör örgütleri demek için bu alanı dolduran kıymetli Batmanlı hemşerilerimize teşekkür ederim. Buradan bir Kürt kızı olarak, bütün Kürt kardeşlerim adına söylüyorum; PKK kahrolsun. Askerimi, polisimi, korucumu ve sivil vatandaşımı şehit eden PKK kahrolsun. Gara'da acımasızca 13 vatandaşımızın kafasına kurşun sıkarak, en çirkin, en adi, en aşağılık yüzünü bir kez daha sergileyen PKK kahrolsun. Doğmamış çocukları yetim bırakan PKK kahrolsun. Açılımı Kürdistan işçi partisi olan ama Kürt işçileri katleden PKK kahrolsun. Sadece PKK değil, en sevdiklerimizle beraber hayallerimizi, umutlarımızı, gülücüklerimizi de öldüren FETÖ, DHKP-C ve birlik beraberliğimize kasteden bütün terör örgütleri kahrolsun. Sadece terör örgütleri değil, onlara destek veren, onları koruyan, onları seven ve onlara sempati dahi duyanlar da kahrolsun" dedi.

Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı

Batman, Vatan, Terör, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Batman'da şehide saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei