Batman'da şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetim yapılıyor - Son Dakika

Batman Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin giriş ve çıkış noktalarında şehirler arası sefer yapan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Batman Otogarı'ndan çıkış yapan veya Batman güzergahından geçen otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor.

Ekipler, yolculardan emniyet kemeri takmalarını, maske ve mesafeye dikkat etmelerini, ayrıca kural ihlali yapan sürücüleri ihbar etmelerini istedi.

Batman Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Fatih Karadeniz, şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlerde özellikle vatandaşları kemer kullanmaları konusunda uyardıklarını belirten Karadeniz, son yaşanan otobüs kazalarında emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını aktardı.

Şoförlerin 4,5 saatten fazla araç kullanmamaları için takograf cihazlarının kontrol edildiğini kaydeden Karadeniz, "Önlemlerle amacımız, bütün vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak." dedi.

Otobüs şoförü Tahsin Eviz de, ekiplerin yaptığı denetimlerden memnun olduklarını ve denetimlerin her zaman yapılması gerektiğini belirtti.

Şoförlerin uzun yolda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Eviz, özellikle telefon kullanımının tehlikeli olduğunu aktardı.

Eviz, "Karşıdan gelen araçlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle araç kullanırken telefon kullanmamak lazım. Telefon şoförün dikkatini dağıtıyor." ifadelerini kullandı.