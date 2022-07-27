Belediyeden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan mutabakat sonucu belediyenin güvenlik personellerine eğitim verildiği anımsatıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da peynir bidonunda silah ve uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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