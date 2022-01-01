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Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı - Son Dakika

Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı

01.01.2022 12:40
Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat için tören düzenlendi.

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının suç ve suçluyla amansız bir mücadele verdiğini, bu mücadelede başta terör örgütü olmak üzere suç şebekeleri ve suçu kendine yaşam biçimi yapmış suç makinelerine karşı her türlü fedakarlığı gösterdiğini söyledi.

Bu sayede vatandaşların can ve mal emniyetinin korunduğunu vurgulayan Şahin, anayasadan aldıkları yetkiyle emniyet mensuplarının suçun önlenmesinde ve suçluların adalete teslim edilmesinde canları ve kanları pahasına görevlerini yaptıklarını dile getirdi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Dün kelimenin tam anlamıyla kanının son damlasına kadar arkadaşlarımız görevlerini başarıyla yaptılar. Suç makinelerini yakalayıp adalete teslim ettiler. Bu uğurda kanlarını döktüler, canlarını verdiler. Hak ve hakikat yolunda can da kan da veririz ama bu yoldan dönmeyiz. Hak ve hakikat yolunda, Allah yolunda ölenlerin ölmediğine inanan bir inancın temsilcileriyiz. Bizi yolumuzdan bu suç şebekeleri döndüremez."

Bundan sonra da güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği, can ve mal emniyeti için elinden geleni yapmaya devam edeceğini anlatan Şahin, "Şehidimizin kıymetli ailesinin ağzında tek bir söz var. 'Vatan sağ olsun.' diyorlar. İşte en küçüğünden en yaşlısına kadar bu koç yiğitler olduğu müddetçe bu vatan mahzun olmayacak. Şehidimizin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da şehit Kanat'ın duruşu, görev anlayışı, ahlakı ve efendiliğiyle öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün bu üzücü olayın meydana gelmesi de yine bu devletine ve milletine bağlılığı ve görev anlayışının bir tezahürüdür. Suç işleyen bir şahsı teslim almaya fedakarca gidiyor ama beklenmedik olayların gelişmesi sonucunda kardeşimizi şehit veriyoruz. Bir yönetici için bu çok üzücü bir durum."

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, şehidin yakınları ve görev arkadaşları katıldı.

İluh Mahallesi'nde dün hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açılmış, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralanmıştı. Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirilmişti. Kaçmaya çalışan firari ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Ağır yaralı bekçi Kanat, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı
Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı
Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı
Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da şehit bekçi Abdulrezzak Kanat için tören yapıldı - Son Dakika
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