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Batman'da şehit öğretmenler için mevlit

7 saat önce

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

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Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Kudret Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ve dualar okundu.

Programda İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından da dua edildi.

Öğrenciler cami çıkışında vatandaşlara lokma ikram etti.

Programa katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte şehit 12 öğretmen olduğunu belirterek, hepsine Allah'tan rahmet diledi.

Şahin, "Onların yolundan giden öğretmenlerimiz onların yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Onlar eserleriyle yaşamaya devam edecektir." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Müftüsü Turgut Erhan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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