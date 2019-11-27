Batman'da şehit polis Öztekin için mevlit okutuldu

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi ile Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından bir yıl önce Batman'da şehit olan polis memuru Birol Öztekin için mevlit okutulup lokma dağıtıldı.



Şemsettin Güneş Camii'nde düzenlenen etkinliğe Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Müftüsü Turgut Erhan emniyet teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Şehit polis Birol Öztekin için okunan mevlidin ardından Batman Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekiler vatandaşlara lokma dağıttı.



Burada konuşan Vali Şahin, şehit polis Öztekin'i şehadetinin birinci yıl dönümünde andıklarını söyledi. Vali Şahin, "Şehit Birol Öztekin anmak için biraz önce mevlit verildi şimdide lokma dağıtıyoruz. Etkinliğimizi emniyetimizle ve Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Batman Şubesi ortaklaşa düzenliyor. Şehitlerimiz kalbimizde yaşamaya devam ediyorlar. Kıymetli ailelerde bizim için birer emanettirler. Bugün sabahta Şehit Birol Öztekin kardeşimizin adına Emniyet Müdürlüğümüz çok kapsamlı bir terör operasyonu yaptık terör destekçililerine yönelik operasyon düzenlendi. 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyona da şehidimizin ismini verdik. Terörle ve onun unsurlarıyla olan mücadelemiz tavizsiz olarak son terörist silahını bırakana kadar devam edecek. Bu kararlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Devlet olmanın gereği de budur. Şehitlerimizin kanıda hiçbir zaman yerde kalmadı kalmayacaktır" dedi.



Öte yandan Batman'da 30 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Şehit Birol Öztekin ismi verildi. - BATMAN