Batman'da şehit yakınlarına bayram ziyareti

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi, ilçenin en ücra köylerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi, ilçenin en ücra köylerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler, şehit ailelerine yönelik bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Yeni Mahalle'de ikamet eden 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya'yı evinde ziyaret etti. Çelik ve beraberindekiler daha sonra ilçenin en uzak köyü olan Kaşyayla köyü Elmapınar mezrasında ikamet eden şehit Kemal Daş'ın eşi Hamide Daş ile çocuklarını ve 1994 yılında PKK'lı teröristlerle Şartek bölgesinde girdiği silahlı çatışmada şehit olan Fehmi Serenkili'nin Binekli köyünde ikamet eden eşi Sadiye Serenkili ve çocuklarını evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Ziyarette şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek bayramlarını kutlayan Çelik, şehitlerin ailelerinin ülkenin her ferdine emanet olduğunu söyledi. Çelik, dernek olarak her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek onlara destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.



Maddi olarak hiçbir beklentileri olmadığını belirten şehit eşlerinden Sadiye Serenkili de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine teşekkür etti. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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