Batman'da şehitler için helva dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da şehitler için helva dağıtıldı - Son Dakika

Batman'da şehitler için helva dağıtıldı

6 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince, şehitler için helva dağıtıldı.

Batman'da şehitler için helva dağıtıldı, System.String[]

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince, şehitler için helva dağıtıldı.


Turgut Özal Bulvarı'nda, cuma namazının ardından kurulan stantta vatandaşlara helva ikram edildi.

Standı ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, İdlib'deki şehitlerin, Elazığ'daki deprem, Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazasında yaşamını yitirenlerin acısının Batmanlıların yüreğinde kor bir ateş gibi yandığını belirterek, "Allah hepsine rahmet etsin. Allah yeni acılar göstermesin. Allah milletimizi, devletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." dedi.

Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da İdlib'deki hain saldırıda ve Van'da çığ altında kalarak şehit olan askerler, güvenlik korucuları, itfaiye erleri ile vatandaşlar için helva dağıttıklarını söyledi.


Şehitler için dua edilen programa, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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