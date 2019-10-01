Son Dakika Haberleri: Batman'da şehitler için mevlit okutulacak
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da şehitler için mevlit okutulacak

48 dakika önce

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından Gercüş ilçesi kırsalında geçtiğimiz yıl teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan 8 asker için mevlit okutulacak.

Batman'da şehitler için mevlit okutulacak, System.String[]

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından Gercüş ilçesi kırsalında geçtiğimiz yıl teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan 8 asker için mevlit okutulacak.


Batman'ın Gercüş ilçe kırsalında 4 Ekim 2018'de zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit olmuştu. BAŞGAD, olayın yıl dönümü dolayısıyla şehit askerler için mevlit programı düzenleyeceğini açıkladı. BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, "Milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden 8 kahraman askerimizin şehadetlerinin 1'inci yıl dönümü anısına tüm aziz şehitlerimizin ruhlarına Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak olan programımızda mevlit okutulacak. Etkinlik, 4 Ekim 2019 cuma namazı sonrası saat 14.00'da yapılacaktır" dedi. - BATMAN

Gercüş, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak
MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 12:53:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da şehitler için mevlit okutulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]