Son Dakika Haberleri: Batman'da Şehitlerin İsimleri İki Caddeye Verildi

Batman'da Şehitlerin İsimleri İki Caddeye Verildi

5 saat önce

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince şehit polis Yusuf Erin ve şehit Uzman Çavuş Cemil Turan'ın ismi iki caddeye verildi.

Batman'da Şehitlerin İsimleri İki Caddeye Verildi, System.String[]
Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince şehit polis Yusuf Erin ve şehit Uzman Çavuş Cemil Turan'ın ismi iki caddeye verildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesinin önerisini değerlendiren Batman Belediye Meclisi, iki yıl önce Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in ismini Tılmerç Mahallesi'ndeki bir caddeye, 2016'da Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Cemil Turan'ın isminin de Çamlıtepe Mahallesinde bir caddeye verilmesi kararı aldı.

Şehitlerin isimlerinin verildiği caddelere tabelalar asıldı.

Mahalle sakinleri, caddelere şehit isimlerinin verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Cemil Turan, Batman, Güncel
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