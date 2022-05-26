Batman'da şeker hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Batman'da şeker hırsızları yakalandı

26.05.2022 09:11
Batman'da şeker hırsızları yakalandı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan kişiye ait toplam değeri 6 bin 600 TL olan 6 adet şeker çuvalını çalan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan kişiye ait toplam değeri 6 bin 600 TL olan 6 adet şeker çuvalını çalan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sason İlçe Emniyet Amirliği'nin yaptığı açıklamada, "Batman'a bağlı Sason ilçesinin Orta Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan N.A isimli şahsa ait 6 bin 600 TL değerindeki 6 adet şeker çuvalının H.A ve Ü.Ç tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takip neticesinde H.A ve Ü.Ç isimli şahıslar, çaldıkları 6 adet şeker çuvallarıyla birlikte yakalanmıştır. 6 adet şeker çuvalı gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilmiş. Olayı gerçekleştiren şahıslardan H.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup Ü.Ç ise, işlemleri devam etmekte" denildi. - BATMAN

Batman'da şeker hırsızları yakalandı
Batman'da şeker hırsızları yakalandı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Batman, Sason, Orta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da şeker hırsızları yakalandı - Son Dakika


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