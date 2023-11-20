Batman'da sele kapılan 3 kişinin ardından kayıp 1 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına ve sele yol açtı. Sele kapılan bir kadın ve 2 çocuğun cansız bedenleri bulunurken, kayıp olan 1 çocuğu arama çalışmaları ise sürüyordu. Ekipler kaybolan çocuğun da cenazesine ulaştı.

BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Kentte su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Birçok ev ve iş yerini de su bastı. Aşırı yağış nedeniyle Batman'da 20 Kasım Pazartesi günü (bugün) eğitime ara verildi. Batman Valiliği, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" açıklaması yaptı.

SON KAYIP ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Seyitler Mahallesi'nde 1 kadın ve 3 çocuğu sel sularına kapıldı. Arama çalışmalarına başlayan ekipler önce 54 yaşındaki Lalihan Güner'in cansız bedenine ulaştı. Daha sonra ise sele kapılan 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu. Çocukların cesedi kentteki özel hastanelere götürüldü. Kayıp 1 çocuk için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından başlatılan çalışmalar devam ederken bir acı haber daha geldi. Kayıp çocuğun cenazesine ulaşılmasıyla can kaybı 4'e yükseldi.

DİYARBAKIR'DA DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de dün etkili olan sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Akşam saatlerinde Dicle Caddesi'nden evine gitmek isteyen Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi. Avcı'nın eve gelmediğini fark eden ailenin kayıp ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Avcı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.