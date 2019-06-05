Son Dakika Haberleri: Batman'da serinlemek için girdiği çaydan çıkamadı
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Batman'da serinlemek için girdiği çaydan çıkamadı

34 dakika önce

Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılan Suriyeli genç boğuldu.

Batman'da serinlemek için girdiği çaydan çıkamadı, System.String[]
Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılan Suriyeli genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile Batman Çayı kenarına giden 17 yaşındaki Suriyeli Süleyman Bozo, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Bozo'nun bulunması için Batman Çayı'ında çalışma başlattı.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
Batman, 3. Sayfa
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