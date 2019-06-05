Batman'da serinlemek için girdiği çaydan çıkamadı
34 dakika önce
Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılan Suriyeli genç boğuldu.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılan Suriyeli genç boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile Batman Çayı kenarına giden 17 yaşındaki Suriyeli Süleyman Bozo, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD
ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Ekipler Bozo'nun bulunması için Batman Çayı'ında çalışma başlattı.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi. - BATMAN
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