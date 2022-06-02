Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu - Son Dakika
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Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu

02.06.2022 21:15

Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu Batman'da arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu

BATMAN - Batman'da arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Batman'ın Balpınar beldesine bağlı Zorköy'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 19 yaşındaki Bilal Keskin bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda Bilal Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Bilal Keskin, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu
Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu
Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu
Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu

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Kaynak: İHA

Balpınar, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da serinlemek isteyen genç boğuldu - Son Dakika
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