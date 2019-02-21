Batman'da Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı
1 saat önce
Batman'da servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Batman
'da servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sinan Y. Yönetimindeki 72 EP 737 plakalı servis aracı, Dicle
Caddesi üzerinde seyir halinde olan 56 KE 596 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 9 işçi ve şoför ile diğer araçtaki sürücü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:29 Kaynak: İHA
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!
İstanbul - - Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti
Ayvacık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada