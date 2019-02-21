Son Dakika Haberleri: Batman'da Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

Batman'da Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

1 saat önce

Batman'da servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Batman'da Servis Aracı ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı, System.String[]
Batman'da servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sinan Y. Yönetimindeki 72 EP 737 plakalı servis aracı, Dicle Caddesi üzerinde seyir halinde olan 56 KE 596 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 9 işçi ve şoför ile diğer araçtaki sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:29 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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