Son Dakika Haberleri: Batman'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
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Batman'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi

2 saat önce

Batman'ın Beşiri ilçesinde, karnesini aldıktan sonra evine gideceği sırada geri manevra yapan okul servisinin altında kalan 5. sınıf öğrencisi Narin Akti hayatını kaybetti.

Batman'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi, System.String[]
Batman'ın Beşiri ilçesinde, karnesini aldıktan sonra evine gideceği sırada geri manevra yapan okul servisinin altında kalan 5. sınıf öğrencisi Narin Akti hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, karnesini aldıktan sonra evine gitmek üzere okuldan çıkan Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Akti'ye (12), geri manevra yapan Osman Ö. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü çarptı.

Ağır yaralanan Akti, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası sürücü Osman Ö, gözaltına alındı.

Akti'nin cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Alıçlı köyünde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:03 Kaynak: AA
Beşiri, Batman, Güncel
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