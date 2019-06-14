Batman'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
2 saat önce
Batman'ın Beşiri ilçesinde, karnesini aldıktan sonra evine gideceği sırada geri manevra yapan okul servisinin altında kalan 5. sınıf öğrencisi Narin Akti hayatını kaybetti.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:03 Kaynak: AA
'ın Beşiri
ilçesinde, karnesini aldıktan sonra evine gideceği sırada geri manevra yapan okul servisinin altında kalan 5. sınıf öğrencisi Narin Akti hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, karnesini aldıktan sonra evine gitmek üzere okuldan çıkan Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Akti'ye (12), geri manevra yapan Osman Ö. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü çarptı.
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ekiplerince kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası sürücü Osman Ö, gözaltına alındı.
Akti'nin cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Alıçlı köyünde toprağa verildi.
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