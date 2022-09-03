Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

03.09.2022 01:03
Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Batman'da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Batman'da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Medyana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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