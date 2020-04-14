Batman'da seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı - Son Dakika

Batman'da seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı

7 saat önce

Batman'da belediye halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı.

Batman'da seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı, System.String[]

Batman'da belediye halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri Mahallesinde seyir halinde olan belediye otobüsünün motor kısmında dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför aracı durdurdu. Kısa sürede otobüsün motor kısmında alevler yükseldi. Olay yerine çağrılan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:54 Kaynak: İHA

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