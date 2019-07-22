Batman'da seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
1 saat önce
Batman'da yolcu minibüsü, seyir halindeyken alev aldı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
'da yolcu minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre olay Petrolkent Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki şehir içi yolcu minibüsü, içinde yolcuların olduğu sırada birden alev topuna döndü. Korku dolu anlar yaşayan yolcular, hemen araçtan tahliye edildi. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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