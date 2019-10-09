Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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Batman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
Batman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Esentepe kavşağında meydana geldi. 06 ROV 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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