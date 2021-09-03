Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, eşi E.Ç. ve oğlu K.K.Ç'yi otomobilden çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Ankara 'dan Siirt 'e giden H.C.Ç. idaresindeki 56 BB 521 plakalı otomobil, Batman Güney Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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