Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika

Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince, devrilen ağaç ve devrilme tehlikesi bulunan bir ağaç kesilerek, bulundukları yerden kaldırıldı.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Ahmet Arif Bulvarı'ndaki orta refüjde bulunan ağaç kökünden söküldü. Ağacın üzerine devrildiği bir araçta hasar oluştu.

Batman 'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

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