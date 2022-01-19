Şiddetli rüzgarda çatı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi - Son Dakika

Batman'da etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, otobüs durağı ve tabelalar devrildi.

Batman'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın çatısı, belediyeye ait parkta bulunan kameriyenin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle kameriye parçalandı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne giden yolda bulunan Spor Lisesi otobüs durağı da rüzgarın etkisiyle yan yattı.

Şiddetli rüzgar dolayısıyla Güney Çevre Yolunda seyir halindeki sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yol üstündeki Batman tabelası devrildi.

Kopan elektrik telleri dolayısıyla kentin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik hatlarının onarılması için ekipleri çalışması sürüyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı 50 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.