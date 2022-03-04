Batman'da şiddetli rüzgarda direkler kırıldı, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Batman'da şiddetli rüzgarda direkler kırıldı, ağaçlar devrildi

04.03.2022 09:07
Batman'da şiddetli rüzgarda direkler kırıldı, ağaçlar devrildi

Batman'da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarda bazı dereler taşarken, iletişim direkleri kırıldı, ağaçlar devrildi.

Batman'da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarda bazı dereler taşarken, iletişim direkleri kırıldı, ağaçlar devrildi.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taşarken, Sason ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Bir aracın üzerinde bulunan demirden çadır kaplamalı eklemenin uçtuğu ilçede bazı direklerin de ortadan kırıldığı görüldü. Yoğun yağış nedeniyle Sason Çayı'nın debisi de yükseldi.

Sason'da ağaçların devrildiğini belirten bir vatandaş, yağışların 2 gün boyunca hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

(Ekrem Aktaş-İHA)

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Fırtına, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da şiddetli rüzgarda direkler kırıldı, ağaçlar devrildi - Son Dakika


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