Batman'da "Sıfır Atık Projesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Batman
'da 96 bin 453 kilogram çöp toplandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat 2018 tarihinde startı verilen proje kapsamında Haziran- Aralık
2018 döneminde 7 bin 537 kilogram kağıt, 17 bin 256 kilogram plastik, 4 bin 553 kilogram metal ve 7 bin 107 kilogram cam atık toplandı.
Vali Hulusi Şahin, proje hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"96 bin 453 kilogram atığın geri dönüşümü ile bin 148 ağacın kesilmesi önlendi, 379,242 kilowatsaat enerji tasarruf edildi, 13 bin 307 kilogram daha az sera gazı salındı, bin 891 metre küp su tasarrufu sağlandı, 590 metre küp depolama alanında tasarruf edildi ve 290 varil petrol tasarruf edildi."