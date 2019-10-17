Son Dakika Haberleri: Batman'da "Sıfır Atık Projesi"
Son Dakika Güncel Batman'da 'Sıfır Atık Projesi'

Batman'da "Sıfır Atık Projesi"

36 dakika önce

Batman'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında toplanan 12 bin 168 kilogram atığın geri dönüşümü sağlanacak.

Batman'da

Batman'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında toplanan 12 bin 168 kilogram atığın geri dönüşümü sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje kapsamında eylül ayından bu yana 12 bin 168 kilogram atık toplandığı bildirildi.

Toplanan atıkların lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında envanter oluşturmak, istatistik yayınlamak, kazanımları hesaplamak, uygulamaları daha kolay izlemek, bilgi ve belgelendirme alt yapısını oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemi kuruldu. Sıfır Atık Bilgi Sistemine 245 kurum ve kuruluş dahil edilmiş olup eylül ayından bu yana beyan edilen atık miktarı 12 bin 168 kilogramdır. Geri dönüşümü mümkün olan atıklar lisanlı firmalara teslim edilmiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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