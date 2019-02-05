Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik çalışmalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen bir sığınak tespit edildi.



Sığınakta yapılan aramada, roketatar, uzun namlulu silah, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 4 antitank roketatar mühimmatı, 2 şarjör, 4 roketatar fişeği, tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi elde edildi.



Ele geçirilen mühimmat, savcılığının talimatıyla olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) imha edildi.





Bölgede, teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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