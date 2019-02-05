Son Dakika Haberleri: Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

17 dakika önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütünün kış yapılanmasına yönelik çalışmalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen bir sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada, roketatar, uzun namlulu silah, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 4 antitank roketatar mühimmatı, 2 şarjör, 4 roketatar fişeği, tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi elde edildi.

Ele geçirilen mühimmat, savcılığının talimatıyla olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) imha edildi.


Bölgede, teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:28 Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]