Son Dakika Haberleri: Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Batman'da 3 uzun namlulu silah ve 2 bin 300 fişek ele geçirildi.

Batman'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'da 3 uzun namlulu silah ve 2 bin 300 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Demirbilek köyü kırsalında arazi taraması yaptı.

Ekiplerce 3 ayrı yerde yapılan aramada, toprağa gömülü 3 uzun namlulu silah, 2 bin 300 fişek, 8 şarjör ve hücum yeleği ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:08 Kaynak: AA

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