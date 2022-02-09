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Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi

09.02.2022 10:36
Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca ve çok sayıda fişek yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca ve çok sayıda fişek yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 51 adet uzun namlulu silah fişeği, 72 adet tabanca fişeği yakalandığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca son 10 günde yürütülen operasyonlar kapsamında, 31 ton 224 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 18 bin 464 paket gümrük kaçağı sigara, 274 kilo nargile tütünü, 100 adet puro, 58 adet sikke, 36 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek, 13 adet cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, 27 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN

Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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