Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti - Son Dakika
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Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti

14.06.2022 19:29
Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti

Batman'da tabancayla oğlunu öldüren, eşini yaralayan polis aynı silahla intihar etti.

Batman'da tabancayla oğlunu öldüren, eşini yaralayan polis aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.M. (50) Tilmerç Mahallesi'ndeki evinde tabancayla eşi L.M. (47) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra intihar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri H.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

T.M. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. L.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

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