L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.M. (50) Tilmerç Mahallesi'ndeki evinde tabancayla eşi L.M. (47) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra intihar etti.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti - Son Dakika

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