Son Dakika Haberleri: Batman'da Silahlı Gasp Güvenlik Kamerasında

Batman'da Silahlı Gasp Güvenlik Kamerasında

28 dakika önce

Batman'da maskeyle girdiği markette silahla bir miktar para gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Batman'da Silahlı Gasp Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Batman'da maskeyle girdiği markette silahla bir miktar para gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Merkez Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir markete giren maskeli zanlı, silah zoruyla 2 görevliye kasayı açtırdı.

Zanlı, kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı.

Gasp, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, market ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Zanlının kimliğini tespit eden polis ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.G. (35) yakalandı.

Yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Market sahibi, zanlıyı yakalayan Gasp Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Merkez, Batman, 3. Sayfa
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