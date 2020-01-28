Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

17 dakika önce

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olaya karışan iki kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Diyar Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Abdurahman O., bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kavgaya karışan iki kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Yavuz Selim Mahallesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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