Son Dakika Haberleri: Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı

20 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çoban köpekleri nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavga sırasında biri kadın 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:51 Kaynak: AA
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