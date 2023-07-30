Batman'da silahlı kavga: Bir kişi öldürüldü - Son Dakika
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Batman'da silahlı kavga: Bir kişi öldürüldü

30.07.2023 15:58

Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar (22) tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Batman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar (22) tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil zanlısı ise polis tarafından her yerde aranıyor.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanında getirdiği tabancayla Ferhat Uçar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Uçar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: Kurbanoldugum Allah bu ülke dahada düzelmez.ülkenin milletin felaketi olanların mekanların mekanları ebediyen cehennemin ta dibi olsun üzerine şefatci bulunmasın inşallah Aminnnn... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Gülistan Caddesi, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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