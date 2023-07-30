Batman'da silahlı kavga: Bir kişi öldürüldü

Batman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar (22) tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil zanlısı ise polis tarafından her yerde aranıyor.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanında getirdiği tabancayla Ferhat Uçar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Uçar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.