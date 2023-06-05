Batman'da silahlı kavga: Genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman'da silahlı kavga: Genç hayatını kaybetti

05.06.2023 14:34

Batman'ın İluh Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında başından vurulan Abdurrahman Ulakçı (26) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İluh Mahallesi'nde sabaha karşı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında başından vurulan Abdurrahman Ulakçı (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ulakçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulakçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batman, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da silahlı kavga: Genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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