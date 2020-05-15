Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Üçyol mevkisinde Hayrettin Mete'ye, bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Mete, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mete'nin AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi. Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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