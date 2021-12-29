Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Batman'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretiyle toplum sağlığı ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik başlatılan çalışmalarda, M.S.A, C.A, R.K, İ.I, M.Ş.M, O.K, A.S, N.I, Ş.G, E.K, İ.A. ve A.K'nin silahlı suç örgütü üyesi olduğunun tespiti üzerine soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

Şüphelilerin Çarşı Mahallesi'nde kiraladıkları ofise, polis baskınlarına önlem için demir mazgallı kapı taktırdığı, ofisin içi ve çevresini kayıt altına alan kapalı devre kamera yerleştirdiği, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuları bağımlılara sattıkları, uyuşturucu satışından dolayı husumet yaşadıkları kişilere yönelik bombalı ve silahlı eylemler gerçekleştirdiklerinin saptandığı belirtilen açıklamada, uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenenlerin takibe alındığı kaydedildi.

Açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucu satıcıların bir merkezden yönetildiği ve uyuşturucu satıcılığı dışında farklı olaylara da karıştığının belirlendiği ifade edildi.

Silahlı suç örgütü mensuplarının "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "kasten yaralama", "tehdit", "ateşli silah kullanmak suretiyle mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri, soruşturma sürecinde 29 olaya karıştığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Suç örgütü elebaşı ve üyeleri ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım ve yataklık yapan 23 şüpheliden 7'sinin halen cezaevinde olduğu anlaşıldı. 16 zanlının yakalanması için şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerine yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı M.S.A. ve örgüt yöneticilerinin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde ve operasyonda şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 parça tesirli el yapımı bomba, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 13 ruhsatsız tabanca, 129 mermi, 2 balta, 2 pala, ucuna neşter ve çivi takılmış sopa, satışa hazır 72 parça metamfetamin, 9 parça sentetik madde, 3 parça esrar, 77 uyuşturucu nitelikte hap, 4 hassas terazi ele geçirildi."

Suç örgütünün PKK ile bağlantısı araştırılıyor

Batman Valisi Hulusi Şahin, operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılığıyla uğraştığı tespit edilen yapının büyük bir suç örgütü olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Tespit edilen 23 şüpheliden 7'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğunun belirlendiğini belirten Şahin, 14 zanlının yakalandığını kaydetti.

"Bu silahlı suç örgütünün başta uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak üzere gasptan tehdit ve yağmaya, şantaj ve benzeri pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettik." diyen Şahin, zanlıların el yapımı bomba kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi pek çok suçun faili olduğunu bildirdi.

Vali Şahin, silahlı suç örgütünün terör örgütü PKK ile bağlantısının da araştırıldığını ifade ederek, "Örgüt bağlantısının olduğunu düşünüyoruz. Özellikle suç örgütü liderinin kardeşinin bir süre örgütte kaldığını daha sonra örgütten ayrılıp şehre döndüğünü, örgüt üyeliğinden bir süre tutuklu kaldığını da biliyoruz. Bu husustaki soruşturmamız da derinleşerek devam ediyor." dedi.