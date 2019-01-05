Son Dakika Haberleri: Batman'da Smmm Bölge Odası Açıldı

Batman'da Smmm Bölge Odası Açıldı

1 saat önce

Batman'da Batman-Siirt Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Bölge Odası açılışı gerçekleştirildi.

Batman'da Smmm Bölge Odası Açıldı, System.String[]
Batman'da Batman- Siirt Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Bölge Odası açılışı gerçekleştirildi.


Vali Hulusi Şahin, Batman-Siirt Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Bölge Odası'nın açılışı amacıyla düzenlenen törende, güçlü bir odanın her şehirde ekonomik faaliyetin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Şahin, "Batman'da da böyle bir odanın varlığı sanayicilerimiz için altın değerindedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de teknoloji ve bilişim çağında yaşadıklarını, Türkiye'nin gelişip dönüştüğünü belirtti.

Törene, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Sekreteri Yahya Arıkan, kurum müdürleri ve muhasebeciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Siirt, Batman, Güncel
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