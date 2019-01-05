Batman'da Smmm Bölge Odası Açıldı

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Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek