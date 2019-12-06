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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da sokak ortasında cinayet - Son Dakika

Batman'da sokak ortasında cinayet

6 saat önce

Batman'da bir şahıs, sokakta arkasından yaklaştığı kişiyi kurşun yağdırarak öldürdü.

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Batman'da bir şahıs, sokakta arkasından yaklaştığı kişiyi kurşun yağdırarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 sularında Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.B., önünde yürüyen Rıfat Bilici'nin başına silahla 5 el ateş etti. M.B. olay yerinden kaçarken, bu sırada bölgeden geçen bir doktor kanlar içinde yere yığılan Rıfat Bilici'ye müdahale etti. Doktorun tüm müdahalesine rağmen Bilici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Rıfat Bilici'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Bahçelievler Mahallesi, Batman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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