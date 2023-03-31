Batman'da sokak röportajında tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Batman'da sokak röportajında tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

31.03.2023 13:45
Batman'da sokak röportajında tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İ.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Batman, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da sokak röportajında tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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