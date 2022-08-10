Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika
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Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı

10.08.2022 22:09
Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı

BATMAN'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, yoldan geçmekte olan kamyonetin önüne fırladı. Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika
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