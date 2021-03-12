Batman'da son bir haftada yaşanan 12 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Batman'da son bir haftada yaşanan 12 hırsızlık olayı aydınlatıldı
12.03.2021 15:15
Batman'da son bir haftada gerçekleşen 12 hırsızlık olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.
Batman'da son bir haftada gerçekleşen 12 hırsızlık olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Gözaltına alınan 10 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Batman'da son bir hafta içerisinde meydana gelen 12 hırsızlık olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlanırken, kamera görüntülerinden tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 10 zanlıdan 5'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Ayvalık'ta poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı